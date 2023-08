Bretagne, Normandie, Nord... Une violente tempête d'automne en plein été

Un voilier de plaisance chaviré près de Douarnenez, alors que la tempête bat son plein, c’est un exemple de la violence du coup de vent actuel. En Bretagne, la mer offre ce mercredi un panorama dont les touristes estivaux se méfient parfois et qu’ils observent de loin. C’est inhabituel en plein été. C’est surtout risqué pour les promeneurs. À Wimereux dans le Pas-de-Calais, la police évacue la digue. Il n’est pas question de plaisanter avec la sécurité alors, peu à peu, les familles s’éloignent. Les deux dernières curieuses, ce sont Jeanne-Marie et Annick, qui sont dissimulées dans une cabine de plage. Il y a pourtant d’autres façons de se protéger. Aux Sables-d’Olonne, un peu plus tôt, on tente par exemple de créer un barrage naturel à même la plage, pour calfeutrer un restaurant situé sous la digue. Ce n’est pas très évident, car ensuite, la marée remonte, laissant le doute s’installer. Il y a une heure trente environ, l’eau a fini par passer, impossible de lutter contre la marée. TF1 | Reportage S. Millanvoye, T. Chartier