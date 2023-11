Bretagne : un terroir de thé

Une douce mélodie de ruisseaux, un décor apaisant, dans une vallée où pousse 300 théiers. Sur place, le paysage nous transporte tout droit en Asie, mais nous n'y sommes pas vraiment. C'est bien dans le Morbihan que Denis Mazerolle fait pousser 70 variétés de thés. La qualité des thés est garantie par le climat breton, sur lequel Denis a misé il y a 20 ans. La région comptera bientôt une vingtaine d'exploitations. La filière se développe et elle a de l'avenir. Le lycée horticole morbihannais, a été le premier en France à proposer une initiation à la production de thé. L'atelier séduit les élèves et suscitera peut-être des vocations. Depuis la rentrée, Marine entame justement un nouveau virage professionnel. Avec un peu de patience, dans quelques années, les théiers sur les lieux arriveront à maturité, comme ceux de Denis. Chez lui, les feuilles peuvent déjà être transformées. Dans un wok chauffé à 300°C, les feuilles de thé vert s'assèchent tout doucement, pendant six minutes. Après avoir été séché, les dix grammes vous coûteront tout de même seize euros environ. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann