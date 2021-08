Bretagne : une inquiétante invasion de poulpes

Le poulpe, un animal marin dont la multiplication depuis plusieurs semaines sur les côtes bretonnes inquiète les pêcheurs. Ces pieuvres raffolent particulièrement des crustacés et des coquilles Saint-Jacques. À Quiberon, à l'heure des retours sur les quais, le constat est amer. Simon, patron pêcheur, nous montre le résultat de l'attaque d'une pieuvre. Conséquence de cette surpopulation, une baisse de revenu pour les professionnels. Le prix du homard tout juste pêché oscille entre 30 et 35 euros le kilo. Un poulpe vit en moyenne entre deux et trois ans. Alors, comment expliquer cette soudaine prolifération ? Selon Dominique Barthélemy, conservateur du milieu vivant à Océanopolis de Brest (Finistère), la météo apporte un élément de réponse. Une situation inédite qui a de la répercussion. À la criée de Quiberon, la quantité de poulpe pêchée explose. Une tonne a été vendue en 2020, contre 17 tonnes cette année. Avec un prix moyen de 5 euros, le kilo, le poulpe trouve malgré tout preneur. La suite dans le reportage ci-dessus.