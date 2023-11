Bretagne : une semaine sans électricité

Les camions bleus d'Enedis sillonnent la campagne sur des routes, parfois encore encombrées. Six jours après la tempête, le travail des techniciens n'est pas encore achevé. Arrivé sur place, il faut sécuriser en priorité l'opération, et là encore, cela peut prendre du temps. Un peu plus tôt dans la matinée, la journée d'Alexis Chatelain, un technicien, a commencé autour d'un petit-déjeuner, 7h30, il fallait prendre des forces. "Les journées sont longues. On n'est pas sur un sprint, on est vraiment sur une course de fond", s'exprime-t-il. Depuis une semaine, ce 8 novembre, une équipe de 24 techniciens a quitté la Bourgogne. Onze heures de route en camion, pour venir en renfort en Bretagne. Première étape de la journée, rappel des règles de sécurité. "Vous allez être aussi, sans doute, confronté à des clients qui vont commencer à s'impatienter", rappelle la cheffe des techniciens. C'est loin d'être le cas d'une famille au nord Finistère. Grâce à cette mobilisation inédite, plus des 95% des foyers bretons sinistrés ont de nouveau de l'électricité. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens