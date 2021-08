Bretagne : une stèle de Simone Veil vandalisée

En milieu de journée, la stèle de Simone Veil était déjà nettoyée. Ce mercredi matin, les habitants ont découvert des croix gammées et des insultes. C'est scandaleux, choquant, surtout pour l'image de la France disent certains. La photo circule sur Internet et tout le monde est choqué. C'est la troisième fois en une semaine que la pierre est vandalisée. Estelle, une commerçante installée juste en face a vu les dégradations ce matin et n'en revient toujours pas. Selon elle, c'est incompréhensible, scandaleux et lamentable. Après la mort de l'ancienne ministre de la Santé, la mairie a renommé la place par le Parvis Simone-Veil et adressé une stèle pour lui rendre hommage. Christophe Betoule, adjoint au maire de Perros-Guirec (Côtes-d'Armor) est désemparé de voir de nouveau ce lieu vandalisé. "On pensait pour une première fois que c'était l'acte d'une personne qui avait consommé un peu trop d'alcool, mais là, au bout de la troisième fois, ça commence à être beaucoup", affirma-t-il. La mairie a porté plainte dès le deuxième acte de vandalisme. La gendarmerie de Lannion recherche activement le ou les auteurs des faits.