Brevet des collèges : questions sur un report

Créé en 1947, le brevet s'appelait jadis le BEPC. Jamais il n'avait été reporté. Ce contretemps aura forcément une conséquence pour les élèves, les enseignants, les surveillants, mais aussi pour les très nombreux parents qui devaient partir en vacances dès le 1er juillet 2019. Comment les familles vont-elles s'organiser ? Y aura-t-il encore des salles et des professeurs ? Qu'est-ce qui va changer pour les élèves ?