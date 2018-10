Brexit : à quoi ressemblerait le Royaume-Uni sans l'Europe ?

Les 27 dirigeants de l'Union Européenne sont réunis ce mercredi 17 octobre 2018 pour tenter de trouver un accord sur le Brexit. En effet, en cas de "no deal" entre Bruxelles et Londres, ce sont les Britanniques qui seront les premiers touchés notamment au niveau de leur porte-monnaie. Ces derniers espèrent donc pouvoir négocier pour éviter de se retrouver cadenassés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.