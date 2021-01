Brexit : Calais veut redevenir une zone duty free

Il y a quatre jours, le Royaume-Uni a largué les amarres et quitté l'Union européenne. Et ce divorce a fait déjà sa première victime collatérale à Calais. Après 20 ans d'existence, un grand magasin de vin, très fréquenté par les Britanniques, a mis la clé sous la porte. Les Anglais se font d'ailleurs très rares dans les rues de la ville. C'est bien ce qui inquiète les commerçants, comme Jérôme Pont, gérant de Calais vins, car a Calais, les Britanniques représentaient 25% du chiffre d'affaires. Et ceux qui viennent n'ont plus le droit d'en acheter autant. À chaque voyage, un Anglais pouvait ramener 120 bouteilles de vin. Désormais, pas plus de 24 bouteilles, c'est cinq fois moins. Le gérant a fait le calcul, les pertes seront très lourdes. L'hôtellerie-restauration s'inquiète également. Dans l'établissement "Le Deltaplane" à Sangatte, cinq chambres sur onze sont occupées par des Français, mais pas de Britanniques qui assurent habituellement 30% des réservations. Mais avec le Brexit et la crise sanitaire, ils ne sont pas prêts de revenir. Alors pour inciter les Britanniques à revenir en nombre et à consommer, la maire de Calais a demandé au Premier ministre que toute la ville soit placée en zone duty free, des zones commerçantes hors taxes. "Ça attire de nouvelles enseignes et que ça donne une attractivité, une présence, et de fait des emplois", explique Natacha Bouchart, maire (LR) de Calais. Décision fin janvier, très attendu ici, car plus de 10% des revenus des commerçants calaisiens proviennent des Anglais.