Brexit : des fils de camions créent des embouteillages interminables sur l’autoroute A16

Quelques kilomètres avant le port de Calais, les fils de camions sont interminables. Six à sept mille poids lourds y transitent chaque jour alors qu'il y a moins de bateaux à cause de la pandémie et que les Britanniques ont une frénésie d'achats avant le Brexit. On retrouve des aires de stockage destinées aux poids lourds sur les deux autoroutes qui convergent vers Calais. Au moindre signe d'engorgement du côté du tunnel ou du port, elles sont ouvertes aux camions qui y stationnent pendant plusieurs heures. Les remorques à l'arrêt s'y étalent à perte de vue. Cette situation crée un énorme manque à gagner pour les transporteurs. Et pour cause, les délais de livraison s'allongent et les frais se multiplient. Ce jeudi matin, entre Dunkerque et Calais, il fallait cinquante minutes de plus pour effectuer le trajet à cause des embouteillages. Depuis plusieurs semaines, cette situation met les nerfs des automobilistes à l'épreuve. Autre problème encore plus dangereux, sur la rocade qui mène au tunnel sous la Manche, les fils de camions attirent de nombreux migrants. Ces derniers essaient d'entrer dans les remorques pour passer en Angleterre.