Brexit, inflation : quand les Français quittent Londres

Manuella profite encore un peu de la Tamise. Cette Française va quitter l’Angleterre à contre-cœur. Le retour est prévu dans quelques mois. Elle travaille dans la publicité, lui dans l'audiovisuel. Même avec deux salaires, la vie londonienne devient inaccessible. La famille paie 280 euros de factures d’énergie par mois, c’est trois fois plus que l’année dernière. Son panier de courses a augmenté de 15%. En 2021, le Royaume-Uni a perdu 8 000 ressortissants français, beaucoup sont rentrés. Ils seront bientôt rejoints par Palmire. À 35 ans, elle va retourner dans sa ville natale, en Mayenne. Cette communicante dans une entreprise britannique y est installée depuis huit ans. Avec le Brexit, elle a senti monter chez les Anglais un rejet des Européens. Il faut compter 1 800 euros pour la nationalité, 1 500 pour les frais administratifs, 300 de plus pour des tests d’anglais. En France, la même procédure coûte 55 euros. De plus en plus d’expatriés n’y trouvent plus leur comptes, c'est le cas d’une association de Français à Londres. TF1 | Reportage L. Larvor, V. Dubrul