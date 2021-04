Brexit : la colère des pêcheurs français

Des aides financières pour les pêcheurs, un beau geste toujours jugé insuffisant. Jean-Baptiste Houchard, patron du chalutier "Patron Jean Tabourel", est désabusé. Il ne peut plus pêcher dans les eaux britanniques depuis le 1er janvier. Un manque à gagner qui s'accentue chaque jour et il a du mal à croire à ces aides. Pour toucher ces aides, il faudra monter un dossier et prouver des pertes de chiffre d'affaires par rapport à l'année passée. Cette aide de 100 millions d'euros devrait faire du bien à l'ensemble du secteur, selon le président du comité régional des pêches de Normandie, Dimitri Rogoff. Le gouvernement s'est engagé à verser cette aide dans les six prochains mois. Pourtant, Jérôme Vicquelain, pêcheur patron du chalutier "L'alliance", lui, n'a toujours pas touché la totalité des aides de l'an dernier. Il préfère ne pas compter sur celle de cette année, même s'il s'attend à perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros, car sa licence n'est pas validée pour retrouver ses zones de pêche habituelles. Les pêcheurs espèrent tous pouvoir obtenir une autorisation de pêche dans les eaux britanniques le plus rapidement possible.