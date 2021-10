Brexit : la colère des pêcheurs français

Guillaume Lenoir, patron pêcheur de Granville (Manche), vient de l'apprendre. Son bateau figure dans la liste des autorisations provisoires pour pêcher dans les eaux britanniques. Comme trente autres bateaux, il a jusqu'à janvier 2022 pour apporter des pièces complémentaires, après plusieurs mois d'attente et de négociations. Le pêcheur se dit "écoeuré". Cyril Piraud, également patron pêcheur de Granville, ne peut plus pêcher dans les aux britanniques depuis le 31 mai. Comme beaucoup de pêcheurs, il va devoir se restreindre à travailler dans la zone française. Au total, le Royaume-Uni a accordé définitivement 64 licences et en a refusé 75. Les eaux britanniques concernées sont celles des six à douze milles nautiques du Royaume-Uni et autour des îles de Jersey et Guernesey. Ce sont des zones plus riches en poissons et en fruits de mer, notamment en coquille Saint-Jacques dont la saison commence la semaine prochaine. Les bateaux dont les licences ont été refusées ont 30 jours pour quitter les eaux britanniques. Dans la journée, le gouvernement a réagi à l'annonce du Royaume-Uni. Il a qualifié les décisions britanniques d'inacceptables et inadmissibles, car elles contreviennent à l'accord signé dans le cadre du Brexit. En Normandie, le secteur de la pêche emploie près de 3 000 marins, mais aussi plus de 5 000 personnes à terre. Par exemple, Alexis Fresil, gérant de la poissonnerie Fresil Marée à Granville, craint que la situation ait des conséquences sur son travail.