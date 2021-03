Brexit : les liaisons maritimes de l’Irlande vers la France explosent

C'était il y a un peu plus de deux mois, le 1er janvier, le Royaume-Uni quittait l'Union européenne. Ce qui a eu pour conséquence le retour des droits de douane, des formulaires administratifs et de longues files d'attente, notamment pour les poids lourds. En quelques semaines, le port de Dublin, premier port d'entrée et de sortie d'Irlande pour les marchandises et les transporteurs ont trouvé la parade. Ils ont créé un pont maritime pour lequel tout ce qui flotte ou presque est utilisé. Alors, pour éviter ce pont terrestre britannique qui, autrefois, constituait la route la plus facile, les Irlandais ont multiplié les liaisons maritimes de contournement avec pour conséquence une explosion du trafic direct vers la France. La première bénéficiaire de ces nouvelles routes commerciales se trouve tout au sud de l'Irlande, la petite bourgade de Rosslare. À l'origine, son terminal de ferry est surtout destiné aux touristes visitant l'île d'émeraude. Désormais, on assiste régulièrement à une file ininterrompue de transporteurs routiers. Les autorités portuaires ont vu les liaisons avec l'Europe multiplier par cinq ces dernières semaines. Quant aux sociétés de ferries, elle soigne cette clientèle constituée exclusivement de chauffeurs routiers. Dans l'Hexagone, Cherbourg fait partie de ces ports français qui bénéficient de ces autoroutes de la mer, avec un trafic qui est passé de 3 000 remorques de poids lourds par mois à 9 000. Une activité qui compense à la fois la baisse des échanges avec le Royaume-Uni et la chute des flux touristiques due à la situation sanitaire.