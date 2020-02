Brexit : première tempête entre les pêcheurs français et britanniques

La première tension a eu lieu ce mercredi entre les pêcheurs français et britanniques. À la seconde où le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne vendredi, l'île de Guernessey a interdit aux bateaux français de pêcher dans ses eaux territoriales. Des pêcheurs normands se sont réuni cet après-midi pour empêcher calmement la débarque de poissons d'un bateau de cette île anglo-normande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.