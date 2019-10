Brexit : que vont faire les Français de Londres ?

Il y aurait 300 000 Français qui vivent à Londres, ce qui fait de la capitale anglaise l'une des villes françaises les plus importantes. La majorité de ces expatriés se sentent comme chez eux au Royaume-Uni. Mais tout cela c'était avant la tornade du Brexit. Alors, vont-ils quitter le pays ? Nous avons rencontré trois d'entre eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.