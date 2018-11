Brexit : des tensions politiques au Royaume-Uni

Pour les adversaires de Theresa May, la Première ministre britannique a fait trop de concessions dans l'accord sur les modalités du Brexit. Le principal point de blocage a été la solution trouvée pour éviter le rétablissement de la frontière irlandaise. Pour empêcher sa mise en place après le Brexit, le Royaume-Uni resterait tout entier dans l'union douanière de l'Union européenne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.