Brexit : un accord in extremis entre Londres et Bruxelles

Un accord sur le Brexit est intervenu quelques heures avant Noël, quatre ans et demi après le référendum. Le texte fait au total 2 000 pages. Il garantit la libre circulation des biens et des personnes dans les deux sens. Les voyageurs n'auront pas besoin de visa ni de passeport. Ils pourront continuer à traverser la Manche avec une carte d'identité. Au-delà de 90 jours en revanche, les règles d'immigration changent. Elles seront fixées par les Britanniques. Pour marchandises, les formalités douanières resteront facilitées. Il n'y aura pas de démarches interminables à l'entrée et à la sortie du tunnel sous la Manche. Le Royaume-Uni conserve également un accès privilégié à l'immense marché européen, sans taxe ni quota. Sur l'épineux problème de la pêche, les Européens continueront à avoir accès aux eaux britanniques. Quelles sont les garanties ? Boris Johnson a fait une promesse : "Nous serons votre ami, votre allié, votre soutien, et ne l'oublions jamais, votre premier marché". Mais si le Royaume-Uni ne respecte pas les normes, environnementales ou fiscales des Européens, l'UE pourra prendre des mesures de rétorsion, en imposant par exemple des droits de douane sur les produits britanniques.