Brice Hortefeux est visé par une enquête pour détournement de biens publics

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant Brice Hortefeux à la suite d'une plainte déposée par l'association anti-corruption Anticor. L'ancien ministre de l'Intérieur est soupçonné de "détournement de biens publics par une personne dépositaire de l'autorité publique". Il aurait demandé à son chauffeur et aux policiers chargés de sa protection de transporter plusieurs membres de sa famille, à plusieurs reprises, pour des déplacements d'ordre privé.