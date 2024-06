Bricolage : des travaux moins chers grâce à la seconde main

À Montrevault-sur-Èvre (Maine-et-Loire), Marie Peissel s'adonne ce jour-là à une séance de ponçage. Elle s'est procuré des portes de placards qu'elle va placer derrière son lit en guise de décoration. À son domicile, tous les matériaux sont d'occasion et ont été transformés. Il n'y a rien de neuf. C'est le choix de son couple pour restaurer sa maison en pierre. Et pour trouver ce qu'il leur faut, ils se rendent régulièrement à la matériauthèque. Un espace de stockage où l'on trouve de tout pour le bricolage : carrelage, gros œuvres, menuiserie... Des produits de secondes mains, abîmés ou déclassés, voués à être jeté. Tous proviennent de dons. En trois mois, la structure a récolté 60 tonnes de marchandises. Les prix sont très attractifs. Une bonne solution pour le couple qui cherche du bois pour un meuble. Et le concept se développe. Près de Rennes, la recyclerie gérée par Emmaüs a récemment ouvert ses portes. Les prix y sont 40 à 60 % moins chers que dans les magasins de bricolage. Mais comment cette structure obtient-elle de tels tarifs ? Grâce à de la récupération sur des chantiers ou des dons de la part des entreprises. L'établissement développe aussi des partenariats. En dehors des matériaux, il est aussi possible d'accéder à des outils à moindre coût. Depuis deux ans, Antoine Berthe, autoentrepreneur installé dans le Morbihan, loue son matériel. Des outils qu'il n'utilise pas tout le temps. Pour cela, il passe par une plateforme entre des particuliers. Il touche un loyer et loue à des tarifs réduits. N. Hesse, S. Guerche, M. Monnier