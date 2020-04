Bricolage, jardinage, hifi… Des commerces rouvrent mais essentiellement en drive

Acheter un barbecue, de la peinture pour repeindre notre salle de bain ou du vin, c'est désormais possible. Toutefois, la manière dont nous allons faire nos courses sera différente. Pour éviter une éventuelle contamination au Covid-19, les enseignes font appel au système de drive. Ce dispositif sera bientôt étendu à toute la France et pourrait perdurer les premiers temps du déconfinement.