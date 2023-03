Bricolage : les Français relèvent le gant

l fait tout lui-même, à commencer par l'isolation de sa maison. Un choix évident depuis que Thibault a quitté sa vie parisienne pour s'installer à son compte en pleine campagne. "La conjoncture actuelle nous a fait réaliser qu'il fallait développer nos compétences, peut-être faire les choses par nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui me plaît, qui me stimule", s'exprime-t-il. Ce besoin de travailler de leurs mains s'est accentué chez les Français depuis la crise sanitaire. Dans une enseigne de bricolage, il se traduit par une hausse des ventes de 12%. Des chiffres qui aujourd'hui se maintiennent encore. Parmi les motivations, le bricolage permet d'avoir de l'originalité. Il est aussi plus économique car il n'est pas nécessaire de faire appel à un artisan. Un constat dans le magasin "Brico Dépôt" de Gaillac (Tarn), le bricolage attire aussi un nouveau public. "C'est surtout la tranche de 18 à 34 ans. On a énormément de jeunes et de femmes qui viennent dans nos magasins, chose qu'on n'avait pas avant le Covid", déclare Salim Aoulad Hadj Aïssa, chef de secteur de l'établissement. TF1 | Reportage S. Petit, J.M. Lucas