Bricolage : les nouveaux passionnés

Depuis le début du confinement, les ventes se sont envolées dans les établissements spécialisés en bricolage. Si certains clients ont fait de gros travaux, d'autres se sont attaqués aux petites réparations du quotidien. Une tendance dont les boutiques de décoration ont aussi profité. Nos journalistes ont rencontré des amateurs plus ou moins aguerris.