Bricolage : ManoMano, la pépite française qui bouscule le marché

William Staath, client d'une plateforme de bricolage, vient de refaire sa salle de bain sans avoir mis les pieds dans un magasin de bricolage. Robinetterie, carrelage, miroir... Il a tout acheté sur Internet. Plus facile, parfois moins cher et souvent un choix beaucoup plus large, comme eux, des milliers de bricoleurs achètent sur la plateforme ManoMano. Depuis les confinements, ce site se fait une place à côté des géants du bricolage comme Leroy Merlin, Bricorama ou Castorama. Comment expliquer cette incroyable percée ? Au siège de l'entreprise à Paris, ne cherchez pas d'entrepôts ni de vendeurs ni de clients, il n'y a que des bureaux et des développeurs informatiques. "Nous proposons des millions de produits à nos clients grâce au fait que nous ayons des milliers de marchands qui mettent en avant tout leur stock sur notre plateforme. Donc, nous sommes là pour aller chercher le bon stock au bon endroit", explique Philippe de Chanville, cofondateur de ManoMano. Le site est un intermédiaire entre le marchand et le client. L'offre de produits y est beaucoup plus large qu'en magasin parce qu'il s'appuie en fait sur 4 000 marchands. Chaque mois, 50 millions de clients potentiels visitent le site. Le consommateur bénéficie de prix de gros inférieurs à ceux appliqués en magasin. Face au succès de ManoMano, les acteurs historiques de bricolage ont aussi lancé leurs places de marché. Dans cette bataille, ils conservent quand même un atout de taille : le conseil. Mais ManoMano pourrait encore tirer une part de marché conséquente. Le groupe va recruter en 2022 mille personnes et s'implanter dans plusieurs pays européens comme l'Espagne et la Grande-Bretagne.