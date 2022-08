Brigade de propreté : le défi des stations balnéaires

Biarritz atteint les 100 000 habitants l’été. Deux mois par an, la population de la station balnéaire est multipliée par quatre, avec son lot de déchets à traiter sous l'œil exigeant des vacanciers. Il fait encore noir, un ballai chronométré débute sa grande plage de Biarritz. Il faut ramasser chaque déchet et ratisser les cinq plages de la ville avant neuf heures du matin. Michel connaît bien l’exercice. Il nettoie le sable biarrot depuis 30 ans. C’est un rythme intense, malgré l’aide de dizaines de saisonniers venus en renfort. Dans son tracteur, Thierry doit aller vite. Il tente de piéger le moindre déchet. Pendant ce temps, les éboueurs s’affairent dans les rues biarrotes. Restaurants, hôtels, les poubelles sont pleines à craquer. Deux camions supplémentaires sont nécessaires pour assurer la collecte. Au total, 10 000 tonnes d’ordures ménagères sont ramassées chaque mois pendant l’été au Pays basque. La gestion des déchets représente près d’un quart du budget de l’agglomération. La lutte contre les déchets se poursuit même sur l’eau. TF1 | Reportage V. David, C. Dupoizat, M. Larradet