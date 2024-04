Brisée, feuilletée : les secrets de la pâte industrielle

Dans notre frigo, nous cherchons souvent des pâtes brisées et feuilletées le week-end. Abordables et très pratiques, elles sont idéales pour cuisiner toutes sortes de délicieuses tartes. Les Français les adorent. Environ 85% en achètent fréquemment. Mais les grandes marques gardent jalousement leurs recettes. Aucune n'a souhaité nous ouvrir ses portes. Sauf une seule qui fabrique de la pâte feuilletée prête à l'emploi depuis 1986. Tout commence avec quatre ingrédients. "C'est un mélange de farine, d'eau, de sel et de beurre qui sert de base pour fabriquer la pâte feuilletée", nous confie Claude François, directrice de "Pâtes François". Et c'est le beurre qui est la star de la recette. L'entreprise en utilise une tonne par jour. Des plaques entières emmitouflées dans la pâte qu'il faut ensuite compresser et plier un nombre incalculable de fois. Le paquet de trois kilos de pâtes coûte 20 euros, de quoi faire une bonne dizaine de tartes. Depuis la crise de Covid, la patronne a vu ses ventes de pâte feuilletée et brisée bondir. Si la recette traditionnelle est respectée dans cette usine, certains industriels ont recours à des ingrédients inattendus. Un spécialiste a comparé la composition de plusieurs références vendues en grande surface. Elle y a trouvé de l'alcool éthylique, du gluten de blé, de levure désactivée et même du jus de citron... Des tas de produits, pourtant, nécessaires. En plus de ces pâtes brisées, feuilletées, on trouve aussi dans notre frigo de la pâte à pizza. Que vaut-elle vraiment ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Gelabert, R. Reverdy, G. Vuitton