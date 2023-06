Brocante, vide-grenier : et maintenant, sept jours sur sept !

Avec les beaux jours, la saison des brocantes bat son plein. En plein air, chacun installe son stand et ses objets en vrac. Le succès est tel que certains ont décidé d'en faire un business à plein temps. Dans le hangar à l'image, chercher des trésors, c'est du mercredi au dimanche. Fabienne déménage et pour dénicher ses nouveaux luminaires, elle achète uniquement dans les brocantes. Mais son coup de cœur est une adresse permanente, particulièrement pratique, qui propose tous les jours de nouveaux objets. Ces derniers sont répartis sur 300 mètres carrés. Fabienne a autant de choix qu’en brocante classique. En septembre dernier, quatorze brocanteurs professionnels se sont installés dans un magasin au centre de Nantes. Chacun a son propre emplacement pour exposer ses objets. Sur celui de "Les insolites", brocante de Franck Tessier, par exemple, on trouve une ambiance pop, année 70-80, très à la mode. Autre avantage, tous les brocanteurs n'ont pas besoin d'être sur place. Pour la vente, il fonctionne par roulement. Aujourd'hui, le 26 juin, Franck et Damien sont de permanence. Pendant ce temps, leurs collègues peuvent se concentrer sur de nouvelles acquisitions. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Ramaugé, B. Lachat, A. Benchikar