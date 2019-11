Bronchiolite, les nouvelles recommandations

La bronchiolite touche chaque année près de cinq cents mille jeunes enfants. Selon des études menées à l'hôpital, la kiné respiratoire, pratiquée pour désencombrer les bronches ne serait pas efficace. La Haute autorité de la santé recommande donc de ne plus utiliser cette technique. Un simple lavage du nez avec du sérum physiologique est tout aussi efficace. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.