Bronchiolite : un médicament prometteur

Un bébé d'un mois et de trois mois sont venus participer à une étude sur un nouveau médicament contre la bronchiolite. Une maladie qui angoisse les parents. Et voilà un traitement plein d'espoirs. Il vient d'être autorisé par l'Agence européenne du médicament, mais il n'est pas encore commercialisé. Il réduit de 75% le risque de développer une bronchiolite face à laquelle la médecine était jusqu'ici bien démunie. L'enjeu de cette nouvelle étude menée dans toute l'Europe, c'est justement d'évaluer l'impact du traitement sur les hospitalisations. La bronchiolite est souvent bénigne, mais chaque hiver, 10 000 bébés sont hospitalisés. La maladie engorge les hôpitaux et a un coût, 116 millions d'euros sont nécessaires pour soigner les petits patients. Dr Christophe Batard, pédiatre, participe à l'étude. Grâce à ce nouveau traitement, une injection d'anticorps, il espère vivre sa dernière épidémie. Les résultats de l'étude tomberont dans un an. Les médecins souhaitent que d'ici là, le médicament obtienne le dernier feu vert de l'autorité sanitaire et un prix de remboursement pour l'utiliser dès l'automne prochain. TF1 | Reportage C. Bayle, Z. Ajili, X. Boucher