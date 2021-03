Bruit des livraisons : les scooters non électriques interdits à Nantes

En attendant leur réouverture, les restaurants misent sur les livraisons des repas. Elles connaissent un franc succès dans les grandes villes à l'heure du déjeuner et après 18h. Des repas livrés en scooters, souvent bien après le couvre-feu. Après Montpellier en janvier, la ville de Nantes vient d'interdire ces scooters souvent très bruyants après 11h30 du matin. Il n'a plus le choix. Ce livreur doit terminer sa course à pied. Car depuis lundi, les scooters sont interdits sur les aires piétonnes de Nantes entre 11h30 et 06h du matin. Pour les livreurs, c'est la galère. Ils sont directement visés et pénalisés. Pour les piétons au contraire, c'est un soulagement. Ils pensent que ces scooters thermiques sont très bruyants. Aujourd'hui, seuls les vélos et les scooters électriques peuvent passer. Les riverains ont retrouvé le calme et le sourire. Les livreurs se disent pourtant prêts à s'adapter. Mais ils ne peuvent les faire seuls. Leurs courses à quelques euros ne suffisent pas. "On n'est pas contre le décret. On veut juste avoir une solution. Un parc électrique en location par exemple", propose Xey, représentant de livreurs à Nantes. La ville, elle, suggère des aides à l'achat ou à la location de vélos électriques. Mais, elle compte surtout sur leurs employeurs. "Nous mettons volontairement la pression sur les plateformes. Qu'elles prennent leur responsabilité à la fois vis-à-vis de la rémunération de ces livreurs qui est tellement basse. Ça les oblige à faire du chiffre et donc du scooter. Puis également de les inciter à leur fournir des scooters électriques.", précise Pascal Bolo, adjoint (PS) à la mairie de Nantes, en charge de la sécurité et de la tranquillité publique. Pour l'instant, l'arrêté n'entraîne pas de sanction. La ville souhaite faire de la pédagogie. Mais dès le mois d'avril, l'amende sera de 135 euros.