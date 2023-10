Bruxelles : une nuit de terreur

Le terroriste a été arrêté par la police belge dans un café, tôt ce matin, touché mortellement par balle, lors de son interpellation. Les habitants du quartier ont été réveillés par les bruits des tirs. C’est la fin d’une nuit de traque. La veille, à quelques kilomètres de là, près du centre-ville de Bruxelles, le tireur, habillé en orange, dans les images, est filmé par plusieurs riverains. On le voit charger son arme automatique et tirer des coups de feu. Puis, il se déplace, armé, en scooter, dans les rues de la capitale belge. À 19h15, il abat deux personnes et en blesse une troisième. Sur une autre vidéo, la jeune femme qui filme le tireur comprend très vite ce qui est en train de se passer. L’homme prend la fuite. Les victimes sont suédoises. Les autorités décident alors de confiner le Stade de Bruxelles, où se tient au même moment un match entre la Suède et la Belgique. Le match est interrompu à la mi-temps, à 21h30. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Baron, L. Vergari Morelli