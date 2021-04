BTP : la pénurie de certains matériaux allonge les délais des travaux

Le chantier devait durer 17 jours. Mais cinq mois après la signature du devis, il est loin d'être achevé. Sylvie, propriétaire d'une maison en travaux, devra encore patienter pour voir l'isolation totalement terminée. Car l'entrepreneur "n'a pas les fournitures", mettant à mal tous ses projets. En cause, une pénurie mondiale de bois, matière pourtant cruciale pour fabriquer les isolants. Faute de stock, Olivier Jeanson doit retarder tous ses chantiers. "Il y a plus de quatre mois de retard". Des délais qui se rallongent tout comme la facture. Les palettes coûtent 50 euros contre 30 en temps normal et la situation n'est pas prête de s'améliorer. "Les fournisseurs nous expliquent clairement qu'ils n'ont pas de solutions. On a un délai minimal, mais sans garanti de pouvoir obtenir ces matériaux". Si vous avez prévu de réaliser des travaux, mieux vaut attendre. Reprise économique des organisations de transport, hausse de la demande mondiale, autant d'éléments qui entraînent une pénurie de matières premières. Du bois nécessaire au parquet à la peinture, en passant par le métal de votre portail ou le PVC présent dans les fenêtres, il manque de tout. "Voyez par exemple une fenêtre comme celle-là ! On a des difficultés pour avoir les poignets en ce moment, on se bat pour les avoir". Depuis un mois, Catherine doit négocier la moindre petite pièce. Et c’est bien sûr celui qui offre le plus qui est servi le premier. La cheffe d'entreprise a donc dû se résoudre à payer plus cher ses fournisseurs. "Cette fenêtre va être entre 30 et 40 euros plus chère'. Une augmentation de près de 15% qui se repercutera sur les prix de futurs devis.