Budapest : un bateau de tourisme coule dans le Danube

C'est l'un des plus grands naufrages de l'histoire hongroise. À Budapest, un bateau de tourisme comparable à nos bateaux-mouches a été éperonné, le mercredi 29 mai 2019, par un autre navire quatre fois plus gros. Il a coulé en seulement 7 secondes dans le Danube. Il transportait 35 personnes, dont deux Hongroises. Tous les autres passagers venaient de Corée du Sud.