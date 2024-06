Budget des familles : les abonnements pèsent lourd

Parmi nos dépenses mensuelles, les abonnements s'accumulent, de plus en plus variés. Il y a celui pour écouter de la musique, lire la presse, celui pour la salle de sport ou pour les vidéos à la demande. De nouvelles dépenses, qui sont presque devenues indispensables. Des sommes prélevées automatiquement sur le compte en banque, sans même que l'on s'en aperçoive. Il est difficile de tenir ces comptes, surtout quand les prix des abonnements augmentent. Plus deux euros sur le forfait téléphone, deux euros de plus aussi pour l'abonnement cinéma, pas suffisant pour nous décourager. Les Français sont connus pour avoir du mal à résilier leurs abonnements. Pourtant, depuis 2023, toutes les entreprises doivent obligatoirement proposer un système de résiliation simplifié. Pour les abonnements qui ne se partagent pas, comme le forfait de téléphone, la bonne astuce reste de faire jouer la concurrence. La réponse au téléphone ne se fait pas attendre : "On peut même renégocier l'offre, ou changer, baisser". Un peu de patience et un peu de courage, qui peuvent rapporter quelques euros. TF1 | Reportage L. Kebdani, S. Cardon, J. Berville