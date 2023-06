Buffets à volonté : manger sans modération

Beignet de crevette, nem, poulet frit... Dans ce buffet à volonté, on ne sait plus où donner de la tête. De ce côté, les fruits de mer, sans oublier les desserts, soit une trentaine de plats. Une, deux, trois ou même quatre assiettes, c'est le même prix, 15 euros. Chaque plat vidé est tout de suite remplacé. Par conséquent, la formule est idéale pour la pause nuit de certains travailleurs. Dans un autre restaurant plus chic, Boulom à Paris, pour 45 euros, on peut manger de tout. Des produits bons marché, comme les œufs mimosa, mais aussi des produits qui sortent de l'ordinaire. Alors, comment le restaurant se retrouve-t-il ? Il mise d'abord sur le nombre de convives attirés par le concept, mais aussi sur l'absence de serveurs. Un restaurant classique aurait dû employer trois à quatre personnes de plus. La formule marche aussi bien qu'elle inspire. Les concepts se multiplient. Dans ce restaurant italien, vous pouvez commander autant de plats de pâtes et de pizzas que vous le voulez pour seulement 20,90 euros, un succès. Le propriétaire est passé de dix à cent couverts par soir. C'est grâce à ces petits estomacs que le restaurant fait son chiffre. Et attention de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre pour éviter le gaspillage. Chaque plat commandé et seulement à moitié consommé est facturé 3 euros en plus. TF1 | Reportage A. Ifergane, Q. Danjou, J. Dejode