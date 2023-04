Buitoni : l'usine de Caudry va fermer

Après des mois de combats, les salariés de Buitoni ont perdu tout espoir dans la matinée de ce jeudi 30 mars 2023. L'usine ferme définitivement ses portes. Plus aucune pizza n'y sera produite. "Je pensais que l'on pouvait rebondir. C'est notre boîte, notre maison. J'ai fait toute ma vie ici", s'exprime l'un des salariés. La fin de l'un des plus gros scandales alimentaires de l'agroalimentaire français. Il y a un an, 56 enfants ont été intoxiqués, deux ont été décédés, après avoir mangé des pizzas contaminées par la bactérie E. coli. Après neuf mois d'arrêt, la production avait été relancée, mais l'image de Buitoni était déjà ternie. Les ventes de pizza ont chuté de 20% l'an dernier. La direction du géant Nestlé, propriétaire de l'usine, s'est rendue sur place ce jeudi matin. Le site avait été transformé en cimetière. Des bougies, une croix pour chaque employé et des pneus brûlés en signe de protestation. Aucun repreneur ne s'est manifesté pour conserver les 140 emplois. TF1 | Reportage M. Debut, B. Agirbas, P. Humez