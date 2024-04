Bulletin de salaire : bientôt (enfin) plus simple à comprendre ?

C'est un casse-tête mensuel, la fiche de paie. Une multitude de petites lignes et d'acronymes, savez-vous les déchiffrer ? L'exécutif envisage de simplifier le bulletin de salaire, passer de 55 lignes, en moyenne, à seulement 33 en supprimant certains détails. Les cotisations santés, accidents du travail, retraite, famille ou encore chômage, pourraient se résumer en une seule ligne, les prélèvements sociaux. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'un gouvernement s'attèle à ce dossier. Il y a 20 ans déjà, annonce en grande pompe du ministre de la Fonction publique, Renaud Dutreil. Après cinq tentatives, ce n'est toujours pas clair en 2015. Des politiques qui s'acharnent à simplifier la fiche de paie, mais supprimer des informations peut comporter des risques, selon Me Sophie Alexander, avocate fiscaliste du cabinet CADJI. Pour accéder aux détails, les salariés devront faire la demande à leur employeur. Cette version simplifiée serait présentée dans un projet de loi la semaine prochaine, pour un déploiement d'ici 2027. TF1 | Reportage C. Dewaegeneire, R. Sygula, O. Stammbach