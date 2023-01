Buralistes : des aides pour renforcer la sécurité

Impossible pour Philippe Glory d'oublier cette journée. Il est sept heures du matin, lorsqu'un homme armé entre dans son bureau de tabac et le menace. Le montant du butin s'élevait à 270 euros. Plus de peur que de mal, l'homme sera finalement arrêté et condamné à trois ans de prison. Le même sentiment d'insécurité est partagé par l'ensemble des buralistes. Braquages, mais aussi cambriolages font la une des journaux, presque quotidiennement. Christophe Chapart n'y a pas échappé, il y a quelques années. Les voleurs se sont servis directement dans la réserve de son bureau de tabac. Les cartouches de cigarettes sont ensuite revendus très facilement, sur le marché noir par les malfrats. Vidéo surveillance, détecteur de mouvement, après cet incident, Christophe s'est équipé pour se protéger. Philippe, lui, a installé un générateur de brouillard opacifiant. Cette nouvelle arme des buralistes permet d'aveugler les cambrioleurs. Pour aider les professionnels à s'équiper face aux actes violents, le gouvernement a débloqué un fond de quinze millions d'euros par an. Selon la Confédération nationale des buralistes, au moins quatre cambriolages ont lieu dans les bureaux de tabac chaque semaine. TF1 | Reportage L. Merlier, P. Dumortier, X. Bertrand-Baumel