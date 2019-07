Buralistes : tabac-impôts-services

En 2020, il sera possible de payer les dettes au Trésor public sans passer par le centre des impôts. Transformés en percepteur, les buralistes vont pouvoir collecter les impôts. Dans l'Hexagone, ils sont 24 500 bureaux de tabac. Sélectionnés dans 3 400 communes, ils seront rémunérés à chaque prestation et vont aussi proposer des billets de train. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.