Bus à hydrogène : sont-ils sûrs ?

En apparence, c’est un voyage classique. C’est pourtant une première. Le car est alimenté par de l’électricité et de l’hydrogène. Les passagers n’y voient presque aucune différence. Pour le moment, un seul car est testé. Il roule trois jours par semaine et se démarque surtout par ses vertus écologiques. L’utilisation de l’hydrogène permet surtout de gagner en autonomie, 200 kilomètres de plus qu’en électricité seule. Romain, qui conduit des car depuis 26 ans, est déjà conquis. Ailleurs en France, des incendies se sont déclarés dans des véhicules qui testaient d’autres systèmes d’énergie, comme des moteurs biométhane en région parisienne. Pour tenter d’éviter cela, des dispositions ont été prises, car l’hydrogène est inflammable. L’expérimentation est prévue jusqu'en 2026. La région pourrait alors décider de convertir d’autres véhicules de sa flotte à l’hydrogène. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby