Bus au biométhane : quels risques en cas d’incendie ?

Des flammes d’une dizaine de mètres et des bus au biométhane qui s’embrasent, les uns après les autres. L'alerte est donnée par un chauffeur ayant démarré son bus. Les pompiers arrivent sur les lieux neuf minutes après, mais ils mettront plusieurs heures avant d’éteindre l’incendie. Depuis, certains conducteurs ont peur de rouler dans ces bus au biométhane. Des bus flambant neufs ou presque. Leur spécificité, c’est qu'ils roulent au gaz naturel. Le risque, c’est celui de l'explosion des réservoirs. Mais quelle que soit l’énergie utilisée dans ces bus, les enquêteurs procèdent toujours de la même manière. Selon les premiers éléments de leurs enquêtes, l’origine de l’incendie proviendrait du bloc-moteur, à l’arrière du bus, un engin dernière génération, équipé avec des réservoirs de gaz situés sur le toit. En cas d’incendie, et pour éviter l’explosion, les bouteilles sont équipées de fusibles, qui fondent à 110 degrés, et libèrent le gaz, provoquant des torchères verticales. Il n’y a donc aucune raison d’incriminer ces bus, selon la RATP. TF1 | Reportage H. Dreyfus, R. Maillochon