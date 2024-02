Bus, covoiturage, avion : voyager... à tout prix

Comme beaucoup de voyageur, train annulé jeudi soir pour Zoé, alors elle a dû opter pour du covoiturage. Une heure de plus pour rejoindre Reims, mais 20 euros moins cher. Tout le monde n'a pas eu cette chance, une étudiante prend le bus en direction de Nantes, pas vraiment dans son budget. "Ça m'a coûté 90 euros au lieu de 30 euros avec le train", dit-elle. Pour d'autres, 2h30 de trajet en plus, cette fois pas d'économie, le billet est 60 euros plus cher. Les prix ont triplé, voire quadruplé, mais pour certains, il n'y avait pas d'autre choix. "Depuis les annonces, on a constaté un pic dans les visites sur notre site. Les réservations ont augmenté aux alentours de 15 à 20% par rapport à la normale", lance Ivan Cherchi, responsable gares routières FlixBus. Même constat pour les agences de location, plus une voiture de disponible depuis déjà jeudi soir. Autre possibilité, l'avion, sûrement l'option la plus chère, plus de 500 euros pour un Paris-Montpellier, mais l'assurance d'éviter les bouchons samedi. Bison futé prévoit un trafic très chargé dans l'Est du pays. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Biet, B. Rey