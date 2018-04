Les bus et le covoiturage pris d'assaut

Beaucoup d'entre nous ont renoncé depuis lundi 2 avril aux trains et opté pour l'autocar ou le covoiturage pour se rendre au travail. Les réservations explosent. À la gare routière de Toulouse, la plupart des cars longue distance affichent complet. Le trafic a donc été très dense toute la journée autour des agglomérations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.