Bus et trains : recherche conducteurs désespérément

Il s’agit peut-être de votre futur chauffeur de bus. Avec sa conduite prudente et assurée, Karl a en tout cas convaincu un recruteur de Transdev, et il y a urgence. Cette société de transport cherche 500 conducteurs en Île-de-France. L’entreprise a sorti le grand jeu avec ce bus itinérant, qui va à la rencontre des candidats. Une fois le test passé, les recruteurs ne perdent pas de temps. La promesse de Transdev : trois mois de formation et le financement du permis D avec, à la clé, une embauche en CDI. Le salaire, lui, est de 1 900 euros brut par mois. Des conditions de travail jugées difficiles. Le mal-être des salariés du transport oblige les opérateurs à innover. La RATP, par exemple, verse une prime de 450 euros aux chauffeurs les plus assidus. Keolis propose des CDI à temps partiel aux étudiants. Quant à la SNCF, à la recherche de 1 000 conducteurs, elle a dû élargir son recrutement. Tous les profils sont acceptés. Stéphan était formateur dans l’informatique. Le voilà bientôt aux commandes d’un train à 54 ans. Il est payé pendant sa formation, à 2 000 euros brut par mois, et embauché immédiatement. Pour recruter encore plus vite, la SNCF expérimente même un cursus express qui passerait pour un conducteur de trains de douze à dix mois. TF1 | Reportage G. Bertrand, R. Reverdy et P. Véron