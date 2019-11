Bus et tramways à Nantes : la direction stoppe le trafic après une agression

Plus aucun tram, et plus aucun bus ne circule à Nantes depuis ce mercredi matin. Et pour cause, un conducteur a été tabassé mardi soir par trois individus qui refusaient de quitter un tramway après la découverte d'un colis suspect dans une rame. Le chauffeur souffre de multiples contusions au visage. Spontanément, ses collègues ont cessé le travail. Par solidarité, la direction de l'entreprise a demandé à l'ensemble de ses agents de s'arrêter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.