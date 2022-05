Bus, tramway : une nouvelle "arme" anti-fraude

Des pictogrammes comme nouvelle arme anti-fraude sur le réseau de transport de Besançon. Depuis deux semaines, ce dispositif classe les voyageurs en deux catégories. En vert, ceux qui ont validé leurs billets. En rouge, ceux qui ont resquillé. Ce fraudomètre est une première en France. À chaque arrêt, ces capteurs comptent les voyageurs qui entrent et sortent du bus. En parallèle, cette machine calcule le nombre de tickets validés. Les données sont anonymes. La soustraction des deux chiffres permet d'identifier le taux de personnes en règle. "En fonction du taux de personnes qui valident, on affiche trois types de messages différents. Le premier message, c'est un message de félicitations, un message d'encouragement et troisième d'alerte. On joue un peu sur le contrôle social pour inciter ces clients à valider", a expliqué Fabien Pierre, directeur innovation (projets et systèmes d'information) chez Keolis Besançon mobilités. Et à en croire les usagers, le système semble efficace. Le but de ce dispositif est de faire baisser le nombre de fraudeurs, pas assez dissuadés par les contrôles fréquents et l'amende de 95 euros. "Ça représente 12 % de nos voyageurs les fraudeurs. Et ça pèse sur la collectivité, sur le contribuable, environ un million d'euros par an sur notre réseau", a déploré Fabien Pierre. Le système sera testé jusqu'à fin juillet, assurent deux lignes de bus à Besançon. En cas de succès, il sera étendu à d'autres transports de la ville. TF1 | Reportage E. Payrô, G. Martin