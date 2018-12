Cabarets : à la conquête d'un nouveau public

Trois millions de personnes ont assisté à un spectacle dans nos cabarets en 2017. Ces derniers ont changé grâce aux nouvelles technologies. Le Crazy Horse à Paris a par exemple établi une offre exceptionnelle réservée aux moins de 26 ans. À Renaison dans la Loire, le cabaret Élégance, surfe sur les récents succès cinématographiques. Leur évolution est aussi passée par les réseaux sociaux pour toucher un public plus jeune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.