Cabines de bronzage : bientôt interdites ?

Les dermatologues ont réclamé depuis de très longues années la fermeture des cabines de bronzage. Facteur notable des risques de cancer de la peau, l'agence nationale de sécurité sanitaire a de nouveau demandé l'arrêt de cette pratique. Mais malgré les évidences scientifiques et près de 400 cas de mélanomes imputés aux cabines UV, les professionnels refusent de fermer boutique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.