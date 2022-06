Câbles internet : le réseau français trop vulnérable ?

Pour circuler, Internet passe par des fibres, guère plus épaisses qu'un cheveu, déployées sur tout le territoire. La plupart du temps enfouies sous terre, mais les câbles internet passent aussi, on le sait beaucoup moins, par le métro parisien, dans des fleuves, ou bien encore dans des champs de colza. C’est là qu’il y a un mois et demi, l’une des autoroutes d’Internet a été sectionnée. Il s'agit d'un acte de malveillance que seuls les connaisseurs ont pu entreprendre. Acte coordonné en pleine nuit avec des câbles coupés de manière similaire dans trois départements différents. Par conséquent, des dizaines de milliers de Français ont été privés pendant plusieurs heures de toute connexion. Internet est un secteur vital. Alors en France, des règles existent pour éviter des pannes géantes. Dans le centre qui fournit Internet à des millions de foyers et jamais filmé jusqu’alors, tous les équipements sont doublonnés. Quand un réseau lâche, même quelques secondes, un autre prend le relais. Dans l’armoire, il y a 100 000 Français connectés. Internet étant un réseau mondial, les plus grosses autoroutes sont sous-marines. Près de 500 câbles présents dans les océans, les protéger est essentiel. Or, nous avons découvert qu’en quelques clics, des cartes donnent le tracé exact de ces câbles. Par exemple, jusqu’à Marseille, où l’on devine même les rues et les immeubles. Des détails qui interpellent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta