Cacao : pourquoi le prix du chocolat s'envole

À contrecœur, Colette Ribero, boulangère, s'y est résolue. Il y a deux semaines, elle a augmenté le prix de son éclair au chocolat. Pour réaliser cet éclair, il faut un ingrédient indispensable, le cacao. Son prix à la tonne s'est envolé, +114 % l'année dernière, en 2023. Mais ce n'est pas fini. Les professionnels vont faire face à une nouvelle hausse liée aux intempéries en Côte d'Ivoire. Elles ont détruit une partie des cultures et le pays est le premier producteur de cacao au monde. Les hausses de prix sont déjà visibles sur certains produits. Pour une tablette, c'est plus deux centimes en un mois. Pour des barres chocolatées, c'est plus six centimes et pour des céréales de petit-déjeuner, plus 25 centimes. Mais dans un an, ce sera pire. C'est le temps qu'il faut pour que le prix du cacao se répercute en supermarchés. Pour les chocolats artisanaux, en revanche, l'augmentation sera visible rapidement, dès les vacances de Pâques. Christophe Berthelot-Sampic, chocolatier, a même été prévenu.