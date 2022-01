Caddie : les déboires du champion français du chariot

Nous les avons cherchés dans les supermarchés alsaciens. À seulement dix kilomètres de l'usine qui les produit, aucune trace de chariots français. Pas plus de chance en région parisienne, où il est impossible de retrouver des modèles de la marque Caddie. À la place, nous avons retrouvé des chariots d'un fabricant allemand qui fournit aujourd'hui la majorité des supermarchés français. Et dire que le chariot est une invention française. Celle du géant Alsacien Caddie, en 1957. Très vite, l'entreprise vend ses produits dans 75 pays. Mais soixante ans plus tard, elle est placée en redressement judiciaire. La faute à la pandémie et l'explosion du prix de l'acier selon Stéphane Dedieu, président-directeur général de l'entreprise. Mais Caddie a aussi pris du retard sur ses concurrents qui proposent des produits moins chers de 15% en moyenne. Stéphane Dedieu nous a expliqué que leurs concurrents ont des produits moins chers parce qu'ils produisent en Tchéquie ou en Chine, alors que Caddie continue de produire en France. Et il a rappelé que le Made in France coûte plus cher à fabriquer. Ainsi, 140 salariés sont désormais dans l'angoisse de perdre leur emploi et de voir disparaître un emblème régional. Il y a urgence, car l'entreprise n'a que sept semaines pour trouver un repreneur et sauver son activité. T F1 | Reportage J. Cressens, G. Gruber, C. Hanesse.